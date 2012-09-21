Закрыть уязвимость в скрипте интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки163 просмотра

Имеем несколько интернет магазинов. В одном из магазинов существует дыра в скрипте, которой позволяет взламывать скрипт.

Нужно закрыть данную уязвимость.

Также, возможно долговременное дальнейшее сотрудничество по квалифицированной технической поддержке магазинов, так как данная позиция сейчас вакантна.

13 лет назад
vldm3000
Мир 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ShopMarket
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Профессионально и быстро выполнил поставленную задачу. Рекомендую как хорошего специалиста.
Хороший заказчик, четко поставленная задача, приятный в общении, своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ShopMarket
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад