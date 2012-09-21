Работа с датами! Нужно сделать один класс и 4 функции для обновления дат
Закрыть уязвимость в скрипте интернет-магазина
Имеем несколько интернет магазинов. В одном из магазинов существует дыра в скрипте, которой позволяет взламывать скрипт.
Нужно закрыть данную уязвимость.
Также, возможно долговременное дальнейшее сотрудничество по квалифицированной технической поддержке магазинов, так как данная позиция сейчас вакантна.
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