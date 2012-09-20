Требуется специалист WebAsyst.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка69 просмотров

Требуется специалист WebAsyst.

Примерный фронт работ: оптимизация интерфейса, системы количественного учета товара, отображения в поисковиках, создание архива форума. Желательны дальнейшие консультации. Оплата договорная. Контакты: [email protected]

Webasyst
13 лет назад
Tavi222
Ольга 
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров