Задачи по Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка79 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо по prestashop выполнить 2 задачи:

1. поправить верстку модулей Категории, Просмотренные товары, Популярные товары, Новые товары

урл shop(точка)sabert(точка)com(точка)ua

2. Сверстать из psd в шаблон для prestashop

Прошу озвучить цену, сроки, условия работы.

PrestaShop
13 лет назад
webalexua1
Александр 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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