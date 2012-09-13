В идеале ищется человек, знакомый с cs-cart (2.2 версия) и пониманием smarty шаблона, css верстки. Нужно написать модуль доставки, поправить логику работы сайта и много мелких и не очень правок сделать.
Разработка приложения
Всем привет
Я ищу гуру флеша. Мне нужен человек, который будет реализовывать
все-все задачи агентства, которые связаны с флеш разработкой.
Программная часть. Программная анимация. Все логика. Абсолютно все,
что нужно, для того, что из псд и ТЗ сделать готовый продукт на
флешена.
На задачи по предустановленной анимации в помощь будет
выделяться аниматор. С серверной частю – серверный программист.
Итак, вы гуру флеша.
У вас хорошее логическое мышление. У вас большой опыт флеш разработки за плечами. Вы делали на флеше сайты, вы делали игры, вы делали приложения и сервисы, в том числе и для социальных сетей.вы знаете, что такое air и как с ним работать. Вы знаете, как подключать новые библиотеки, где их искать и как ими пользоваться. Вы знаете как решить любую задачу. Так же вы знаете, что если решение неочевидно, можно всегда придумать другой способ, как достичь
желаемого. Слова сложно, нельзя, невозможно, постараюсь и забыл – для
вас табу.
Я ищу не только гуру флеша, но и коллегу. Человека, с которым я буду
работать на долгосрочной основе и который станет частью команды.
Кроме вышеперечисленных требований, есть следующие:
- работа в дневное время. Люди, которые совмещают фриланс с фулдей
занятостью на работе, к сожалению, не подходят
- наличие скайпа
- наличие телефона
- готовность делать хорошо и качественно – так, что бы вы сами
гордились результатом
Взамен я могу предложить участие в проектах лучшей команды рунета, предоплату и либо почасовую, либо сдельную форму оплаты проекта. Стоимость проекта рассчитывается исходя из ставки от 15-18$ в час.
В качестве первого проекта необходимо будет реализовать приложение, которое будет делать следующее
1) Вы получаете список друзей пользователя и их социальные связи между друг другом (эту инфу в виде методов обещения с сервером мы даем)
2) Визуализиируете связи. В центре пользователей, вокруг него – его друзья, которые связаны друг с другом дружбой.
3) так же есть три не сложных игры – выбери правильную картинку.
4) еще раз выбери правильную картинку – ее нужно перетаскивать драг энд дропом
5) третья игра – собери коллаж. есть холст, есть объекты. их драг энд дропом нужно перекидывать на холст ресайзить, ротейтить и менять положение
аналог визуализации социальных связей
только у нас физика и программная анимация должны быть
точные ТЗ и макеты при личной переписке
если вам интересно – присылайте инфо о себе на [email protected] в формате
- краткий рассказ о себе
- телефон
- скайп
- ссылки на лучшие и самые на ваш взгляд интересные работы работы
- все портфолио
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