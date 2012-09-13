Разработка приложения

Всем привет

Я ищу гуру флеша. Мне нужен человек, который будет реализовывать

все-все задачи агентства, которые связаны с флеш разработкой.

Программная часть. Программная анимация. Все логика. Абсолютно все,

что нужно, для того, что из псд и ТЗ сделать готовый продукт на

флешена.

На задачи по предустановленной анимации в помощь будет

выделяться аниматор. С серверной частю – серверный программист.

Итак, вы гуру флеша.

У вас хорошее логическое мышление. У вас большой опыт флеш разработки за плечами. Вы делали на флеше сайты, вы делали игры, вы делали приложения и сервисы, в том числе и для социальных сетей.вы знаете, что такое air и как с ним работать. Вы знаете, как подключать новые библиотеки, где их искать и как ими пользоваться. Вы знаете как решить любую задачу. Так же вы знаете, что если решение неочевидно, можно всегда придумать другой способ, как достичь

желаемого. Слова сложно, нельзя, невозможно, постараюсь и забыл – для

вас табу.

Я ищу не только гуру флеша, но и коллегу. Человека, с которым я буду

работать на долгосрочной основе и который станет частью команды.

Кроме вышеперечисленных требований, есть следующие:

- работа в дневное время. Люди, которые совмещают фриланс с фулдей

занятостью на работе, к сожалению, не подходят

- наличие скайпа

- наличие телефона

- готовность делать хорошо и качественно – так, что бы вы сами

гордились результатом

Взамен я могу предложить участие в проектах лучшей команды рунета, предоплату и либо почасовую, либо сдельную форму оплаты проекта. Стоимость проекта рассчитывается исходя из ставки от 15-18$ в час.

В качестве первого проекта необходимо будет реализовать приложение, которое будет делать следующее

1) Вы получаете список друзей пользователя и их социальные связи между друг другом (эту инфу в виде методов обещения с сервером мы даем)

2) Визуализиируете связи. В центре пользователей, вокруг него – его друзья, которые связаны друг с другом дружбой.

3) так же есть три не сложных игры – выбери правильную картинку.

4) еще раз выбери правильную картинку – ее нужно перетаскивать драг энд дропом

5) третья игра – собери коллаж. есть холст, есть объекты. их драг энд дропом нужно перекидывать на холст ресайзить, ротейтить и менять положение

аналог визуализации социальных связей

vk.com/app2353824

только у нас физика и программная анимация должны быть

точные ТЗ и макеты при личной переписке

если вам интересно – присылайте инфо о себе на [email protected] в формате

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- телефон

- скайп

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