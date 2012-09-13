Доделать караоке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Есть OpenSource караоке плеер - http://code.google.com/p/as3-karaoke-player/ (можете другой для вас удобный взять)

Нужно изменить внешний вид + добавить видеозахват с веб-камеры пользователя чтоб потом слать на на сервер.

13 лет назад
trofim_babich
Трофим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров