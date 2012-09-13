В идеале ищется человек, знакомый с cs-cart (2.2 версия) и пониманием smarty шаблона, css верстки. Нужно написать модуль доставки, поправить логику работы сайта и много мелких и не очень правок сделать.
Доделать караоке
Есть OpenSource караоке плеер - http://code.google.com/p/as3-karaoke-player/ (можете другой для вас удобный взять)
Нужно изменить внешний вид + добавить видеозахват с веб-камеры пользователя чтоб потом слать на на сервер.
Заявки фрилансеров
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