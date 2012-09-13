Написать калькулятор на javascript по эксель

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок169 просмотров

Написать калькулятор на javascript по эксель

Цифиры должны выводиться и считаться на уже готовой вебстранице

эксель приложен

JavaScript
13 лет назад
onlineproject
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад