Прикрутить к компоненту Joomla Estate Agent Improved v1.5.3 Яндекс карты. Имеющиеся в нём гугл карты убрать (заменить). Фукционал карт гугла перенести на яндекс карты (автопоиск объекта на карте по введённым координатам или адресу)
Необходимы доработки в cs-cart
В идеале ищется человек, знакомый с cs-cart (2.2 версия) и пониманием smarty шаблона, css верстки.
Нужно написать модуль доставки, поправить логику работы сайта и много мелких и не очень правок сделать.
Заявки фрилансеров
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