Необходимы доработки в cs-cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

В идеале ищется человек, знакомый с cs-cart (2.2 версия) и пониманием smarty шаблона, css верстки.

Нужно написать модуль доставки, поправить логику работы сайта и много мелких и не очень правок сделать.

CSS
13 лет назад
Axxx
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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