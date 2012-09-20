Изменить компонент Estateagent для Joomla 1.5

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Прикрутить к компоненту Joomla Estate Agent Improved v1.5.3 Яндекс карты.

Имеющиеся в нём гугл карты убрать (заменить). Фукционал карт гугла перенести на яндекс карты (автопоиск объекта на карте по введённым координатам или адресу)

Joomla
12 лет назад
alexsuzd
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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