Требуется макрос для excel: Даны N-листов документа. Требуется пронумеровать строки на страницах. Алгоритм нумерации: 1 лист – строки от 1000 до 1999 2 лист – строки от 2000 до 2999 ………………………….. ...
Настроить кодировку в шаблоне сайта
В готовом шаблоне надо настроить кодировку и сгенерить cufon-yui c подходящим кирилическим шрифтом.
Знание сufon обязательно.
Заявки фрилансеров
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