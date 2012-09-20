Настроить кодировку в шаблоне сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

В готовом шаблоне надо настроить кодировку и сгенерить cufon-yui c подходящим кирилическим шрифтом.

Знание сufon обязательно.

13 лет назад
alf1064
60 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров