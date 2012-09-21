Макрос excel VBA

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок148 просмотров

Требуется макрос для excel:

Даны N-листов документа. Требуется пронумеровать строки на страницах. Алгоритм нумерации:

1 лист – строки от 1000 до 1999

2 лист – строки от 2000 до 2999

…………………………..

N лист – от N000 до N999

Должен присутствовать параметр «отступ» — начать нумерацию со строки — K

Нумеруются только значимые строки. Если на N-ой странице 10 строк, соответственно нумерация от N001 до N010.

Макрос запускается «одним нажатием»

VBA
13 лет назад
ivapro
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

_hellfire_
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Честный и корректный исполнитель. Четкое сопровождение и доработка уже сданных проектов. Сроки выполнения и результат радуют. Рекомендую.
Корректный работодатель. Четко и адекватно ставит задачи. Не требует невозможного. Оплачивает работу без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

_hellfire_
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад