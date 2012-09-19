Доработки сайта на Drupal + Commerce

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Есть сайт, интернет магазин проектов.

На нем стоит модуль Better Exposed Filter к модулю необходимо дописать функционал, отображения количества материалов, привязанных к фильтру - цифрами.

В корзине необходимо осуществить выбор параметров заказа конкретного проекта.

Подробности в личку или на почту [email protected]

Drupal
13 лет назад
luzh1n
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров