Куплю консультацию по написанию скрипта приема платежей используя yandex.api + php
Доработки сайта на Drupal + Commerce
Есть сайт, интернет магазин проектов.
На нем стоит модуль Better Exposed Filter к модулю необходимо дописать функционал, отображения количества материалов, привязанных к фильтру - цифрами.
В корзине необходимо осуществить выбор параметров заказа конкретного проекта.
Подробности в личку или на почту [email protected]
Заявки фрилансеров
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