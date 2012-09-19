Требуется программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

Компании «Сладкий сон» требуется программиста на полный рабочий день.

Требования:

- Необходимы знания и опыт РhP, mySql, xHTML, CSS, AJAX, XML, WordPress, DLE, Joomla и др.

Обязанности:

- Разработка сайтов с нуля или доработка существующих проектов.

Условия:

- Работа может осуществляться дистанционно или в офисе, работа в Москве, занятость – полная.

- Оформление по трудовой рассматриваются только граждани РФ

- Решение о сотрудничестве принимается на основании собеседования.

- Уровень дохода обсуждается индивидуально.

Связь по телефону или через E-mail

тел. 8 495 532 68 30

моб. 8 916 990 26 06

va@ podushki-sladkiyson.ru

www.podushki-sladkiyson.ru

AJAXCSSDLEJoomlaMySQLWordPress
13 лет назад
halew
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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