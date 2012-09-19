Установка perl-скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки102 просмотра

Нужно установить готовый perl-скрипт на хостинг dreamhost,

и подключить его к крону.

скрипт небольшой, в пределах 10 кб, для работы с почтой.

13 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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