Webasyst: разработка горизонтального меню

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Доброго времени суток!

Нужна доработка для магазина на движке Webasyst.

Горизонтальное меню с главными категориями (разделами сайта) и подкатегориями 1-го уровня. И

внутри каждого раздела дерево категорий с подкатегориями данного раздела - слева.

Надеюсь, понятно объяснила :)

Жду ваших предложений - стоимость, сроки.

Спасибо.

Webasyst
13 лет назад
yet
43 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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