Проект по созданию web-каталога запчастей.

Необходимо разработать web-каталог запчастей компании-производителя.

Задачи:

I. Необходимо несколько страниц фронтэнда:

- стартовая с формой простого поиска,

- расширенный поиск по критериям,

- список найденных позиций,

- развёрнутая информация по позиции (сложная на нескольких вкладках).

II. Бэкэнд для всей системы.

Предпочтительные технологии

Express.js.

Но мы рассматриваем также и другие предложения.

Прежде всего нужно создать прототип.Он должен быть максимально простым, недорогим и быстрым в исполнении, но достаточно презентабельным.Кастомер на основании прототипа должен утвердить концепт интерфейса. Можно обойтись без серверной части, жёстко прописав данные на клиенте. Срок выполнения 1-2 дня.

Второе-это основная часть. Необходим минимальный дизайн. Сроки исполнения основного проекта и бюджет будут обсуждаться отдельно.