Перенести сайт с Joomla на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок137 просмотров

Сайт на Joomla 1.5, нужно в том же виде перенести его на платформу Битрикс. Ссылку на сайт напишу в личку.

Joomla
13 лет назад
elina25
Ирина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров