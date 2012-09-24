Скрипт рассылки по email

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок173 просмотра

Добрый день! нужен скрипт рассылки по email.

Скрипт должен работать на текстовом документе.

1. Скрипт для подписки на рассылку.

- проверка на существующий email

- проверка на корректность введенного email-a

- сообщение об успешной подписки.

2. Скрипт для отписки от рассылки.

- проверка на корректность введенного email-a

- проверка на существующий email

- если нет выводим сообщение с ошибкой отсутствие email-a

- при успешном удалении выводим сообщение об ошибке

3. Скрипт рассылки информации

- Форма для текста рассылаемого по email

- Ограничить отправку по n-(настройка через конфиг) email-ов

- Прогресс бар и статус отправленных успешно сообщение из возможных

- по окночани рассылки, сообщение об успешной рассылке

Красивый понятный код, с комментариями.

Так же приветствуются предложение от исполнителя по усовершенствованию рассылки

Сразу предлагайте Цены и срок выполнение работы.

Оплата производится после текста рассылки на вашем хостинге.

13 лет назад
lifestory
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$25
1 день
Спасибо за работу, все качественно оперативно. Адекватные цены.
Толковый и грамотный заказчик, знает чего хочет и умеет это изложить.

Заявки фрилансеров

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад