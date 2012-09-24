Добрый день! Вот наш сайт lovedsale.ru В общем для партнерства с агрегатами купонов нам необходим xml файл для импортирования или для загрузки на их сайт информации о наших акциях (купонах). ...
Скрипт рассылки по email
Добрый день! нужен скрипт рассылки по email.
Скрипт должен работать на текстовом документе.
1. Скрипт для подписки на рассылку.
- проверка на существующий email
- проверка на корректность введенного email-a
- сообщение об успешной подписки.
2. Скрипт для отписки от рассылки.
- проверка на корректность введенного email-a
- проверка на существующий email
- если нет выводим сообщение с ошибкой отсутствие email-a
- при успешном удалении выводим сообщение об ошибке
3. Скрипт рассылки информации
- Форма для текста рассылаемого по email
- Ограничить отправку по n-(настройка через конфиг) email-ов
- Прогресс бар и статус отправленных успешно сообщение из возможных
- по окночани рассылки, сообщение об успешной рассылке
Красивый понятный код, с комментариями.
Так же приветствуются предложение от исполнителя по усовершенствованию рассылки
Сразу предлагайте Цены и срок выполнение работы.
Оплата производится после текста рассылки на вашем хостинге.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
На сайт на joomla 1.5 требуется модуль-конструктор для заказа сувенирной продукции с фото: кружки, футболки, пазлы и т.д. www.caprint. ru - самый удачный пример. /Создать/Кружки/Заказать свою фотокружку/ Только необходим конструктор, который будет ...Завершен13 лет назад
- $50
При попытке отправить заявку выдается ошибка. Сайт: http://www.315000.mainframe.ru/ Вот само задание от нашего заказчика. 1. Когда приходит письмо-заявка с сайта, нет никакой пометки на какой вид услуг эта заявка. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Основное требование ответственность и желание работать! Для работы понадобятся знания php, Kohana Framework и желательно ExtJs. Удаленная работа, гибкий график, оплата как почасовая ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $7
Добрый день. Необходимо сделать для сайта consalco.dp.ua всплывающее окно, при нажатии на картинку.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сделать возможным прикреплять документы на скачивание к материалам в каталоге. В результате если документ загружен то появляется кнопка в материале для всех пользователей "Скачать каталог" http://master-cosmetics.ru/Закрыт13 лет назад
- $50
Приветствую! Нужно запарсить пару небольших справочников фирм (до 10К записей) - основные данные и лого. Бюджет на каждый парсинг - 20 вмз. На выходе нужен хмл и папка с лого. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
1. ссылки типа details.php?product_id=6275 превратить типа в product_6275.html 2. открытие мелких окошек с описанием товара сейчас происходит с помощью явы нужно заменить на открытие в том же ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, требуется установить код sape на два форума Vbulletin+Seo plaginЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо портировать модуль слайдера изображений. Есть версии: оригинал (без админки), для wp 3.4, для joomla 1.5, Webasyst. Необходимо заточить его под работу с shopcms 3.1.x. Демо, описание модуля - http://codecanyon.net/item/layerslider-wp-the-wordpress-parallax-slider/1362246Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад