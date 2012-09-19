Необходимо сделать возможным прикреплять документы на скачивание к материалам в каталоге. В результате если документ загружен то появляется кнопка в материале для всех пользователей "Скачать каталог" http://master-cosmetics.ru/
Всплывающее окно.
Добрый день.
Необходимо сделать для сайта consalco.dp.ua всплывающее окно, при нажатии на картинку.
Заявки фрилансеров
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