Добрый день, требуется установить код sape на два форума Vbulletin+Seo plagin
Сделать ЧПУ и небольшие доработки по сайту
1. ссылки типа details.php?product_id=6275 превратить типа в product_6275.html
2. открытие мелких окошек с описанием товара сейчас происходит с помощью явы
нужно заменить на открытие в том же окне без всяких окошек
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