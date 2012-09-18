Приложение под Android

Доброго!

Коротко опишу ТЗ, более детально после выбора исполнителя:

В приложение полностью загрузить карту Чехии (подробную) не гугл.мап. нужна Офф-лайн версия.

После этого мы должны иметь возможность по координатам наносить на карту отметки 10 видов, к каждой отметке идет: Название, описание, фотография.

Пользователь после скачки приложения имеет возможность смотреть по GPS координатам где в текущий момент он находится и смотреть у о отметок описания + ставить рейтинг каждой отметке.

Обновления приложения пользователю идут в автоматическом режиме и в этот момент скачиватся оценки (если они были) которые он поставил.