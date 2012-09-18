У нас есть сайт на Joomla 2.5, на который установлен компонент JReviews. Нужно поменять шаблон этого компонента в соответствии с макетом дизайнера. Компонент JReviews позволяет добавлять в него различные записи, чтобы пользователи ...
Приложение под Android
Доброго!
Коротко опишу ТЗ, более детально после выбора исполнителя:
В приложение полностью загрузить карту Чехии (подробную) не гугл.мап. нужна Офф-лайн версия.
После этого мы должны иметь возможность по координатам наносить на карту отметки 10 видов, к каждой отметке идет: Название, описание, фотография.
Пользователь после скачки приложения имеет возможность смотреть по GPS координатам где в текущий момент он находится и смотреть у о отметок описания + ставить рейтинг каждой отметке.
Обновления приложения пользователю идут в автоматическом режиме и в этот момент скачиватся оценки (если они были) которые он поставил.
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