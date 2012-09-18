У нас есть сайт на Joomla 2.5, на который установлен компонент JReviews. Нужно поменять шаблон этого компонента в соответствии с макетом дизайнера. Компонент JReviews позволяет добавлять в него различные записи, чтобы пользователи ...
Поддержка сайта на Amiro.CMS
Необходим специалист, который сможет помочь закончить доработки по сайту интернет-магазина для того, чтобы он смог начать работу. Адрес сайта http://smekalka.cmspanel.ru/ В дальнейшем нужно будет поддерживать сайт, если возникнет необходимость. Дизайн сайта шаблонный, работает на Amiro, редакция бизнес. Очень прошу откликнуться специалистов, которые знакомы с принципами работы панелей amiro, т.к. времени немного. Прошу указать сроки выполнения каждого пункта и ожидания по оплате.
1. Текст, которым написан каталог нужно сделать крупнее. Текс двух главных категории (ПО КАТЕГОРИЯМ РАЗВИТИЯ И ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ) нужно как то выделить (жирным, курсивом, в рамочки). 2. Нам нужно, чтобы под каждым товарам была возможность оставить отзыв.
2. Я пыталась сделать заказ, у меня не получилось. Нужно, чтобы была такая возможность.
3. Товар дня не отображается, хотя при занесении товара в каталог соответствующая отметка стоит.
4. Не работает связь "с этим товаром обычно покупают".
5. В главном меню нужно изменить вкладки: вместо прайс-листа - акции, вместо оплаты - сотрудничество
6. Нижнее меню. Некоторые пункты убрать, остальные – почистить.
7. Нам нужны банеры для сайта, чтобы разместить их вместо тех, которые есть сейчас. Их нужно сделать и разместить.
8. В данный момент при занесении товара в каталог предлагается выбрать из выпадающего списка один возрастной интервал, хотелось бы чтобы была возможность выбрать несколько.
9. Убрать некоторые параметры поиска.
Большое спасибо!
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