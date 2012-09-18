Поддержка сайта на Amiro.CMS

Необходим специалист, который сможет помочь закончить доработки по сайту интернет-магазина для того, чтобы он смог начать работу. Адрес сайта http://smekalka.cmspanel.ru/ В дальнейшем нужно будет поддерживать сайт, если возникнет необходимость. Дизайн сайта шаблонный, работает на Amiro, редакция бизнес. Очень прошу откликнуться специалистов, которые знакомы с принципами работы панелей amiro, т.к. времени немного. Прошу указать сроки выполнения каждого пункта и ожидания по оплате.

1. Текст, которым написан каталог нужно сделать крупнее. Текс двух главных категории (ПО КАТЕГОРИЯМ РАЗВИТИЯ И ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ) нужно как то выделить (жирным, курсивом, в рамочки). 2. Нам нужно, чтобы под каждым товарам была возможность оставить отзыв.

2. Я пыталась сделать заказ, у меня не получилось. Нужно, чтобы была такая возможность.

3. Товар дня не отображается, хотя при занесении товара в каталог соответствующая отметка стоит.

4. Не работает связь "с этим товаром обычно покупают".

5. В главном меню нужно изменить вкладки: вместо прайс-листа - акции, вместо оплаты - сотрудничество

6. Нижнее меню. Некоторые пункты убрать, остальные – почистить.

7. Нам нужны банеры для сайта, чтобы разместить их вместо тех, которые есть сейчас. Их нужно сделать и разместить.

8. В данный момент при занесении товара в каталог предлагается выбрать из выпадающего списка один возрастной интервал, хотелось бы чтобы была возможность выбрать несколько.

9. Убрать некоторые параметры поиска.

Большое спасибо!