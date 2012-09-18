Консультация: перестало работать видео на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки84 просмотра

Есть сайт, на нем флеш видео. Почему то перестало работать. Нужно помочь разобраться в проблеме.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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