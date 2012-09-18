WordPress: редактирование шаблона и заливка базы

Есть 2 задачи по сайту на WordPress

Ранее на сайте была одна база проектов домов .../doma-iz-pestovo/. Сейчас нужно добавить новую. Всвязи с этим нужно внести изменения в шаблон краткого и подробного описание проекта дома, т.к. проект из новой базы в старом шаблоне сейчас выглядит .../dom-iz-brusa-d1-105/

Итак задачи:

1) Внести изменения на сайт в связи с загрузкой новой базы :

а) В подробно описании проекта не отображать блок «Дополнительные услуги», если он пустой (не заполнен).

б) Не отображать блок для 2ой цены в полном и кратком описании проекта, если он пустой (не заполнен).

в) В подробно описании проекта сделать, чтобы ссылка «Вернутся к выбору проекта» не была прописана жёстко, как сейчас, а менялась в зависимости от того, к какому разделу относиться просматриваемый проект (страница).

г) Добавить возможность установки и отображения дополнительных 3х фото и второй схемы. При клике на дополнительные фото или вторую схемы они должны открываться в формате fancybox, так же как сейчас открываются большое фото и схема. Смотрите прилагаемый макет. Если одно или более доп. фото или второй схемы нет, то их блоки не отображаться, чтобы не было на странице «белых пятен».

2) Нужно залить базу с объектами в раздел .../doma-iz-brysa/,

то есть примерно так же как сейчас наполнен раздел ...doma-iz-pestovo/

Пример базы прилагаю. В файле указаны названия полей куда нужно загружать данные. Так же прилагаю скрин админки прилагаю, там можно увидеть какие сейчас есть поля.

Всего в базе ~80 объектов. Всю Базу вышлю исполнителю.

Порядок загрузки должен быть таким, чтобы при отображении проекты шли по порядку: D-1, D-2 и т.д.

ПРОШУ отдельно оценить сроки бюджет по 1му и 2му заданию, укажите этапы оплаты.

Первый пункт желательно сделать уже завтра.

ГОТОВ всё подробно обсудить перепиской, но лучше созвонившись по Skype!

ОПЛАТА: WebMoney или ЯндексДенги или QIWI на Ваш выбор.

В ближайшем будущем ожидаются ещё работы по WordPress.

ЖДУ предложения в проект или личку.