Добрый день. Нужно прикрутить доску объявлений для сайта http://www.renessans-club.com/poisk-partnera-dlya-balnyh-tantsev Так которая есть не совсем удобная... дорабатывать ее очень геморно, как мне кажется. Категории и настройки должны быть такими же.. Нужно: ...
WordPress: редактирование шаблона и заливка базы
Есть 2 задачи по сайту на WordPress
Ранее на сайте была одна база проектов домов .../doma-iz-pestovo/. Сейчас нужно добавить новую. Всвязи с этим нужно внести изменения в шаблон краткого и подробного описание проекта дома, т.к. проект из новой базы в старом шаблоне сейчас выглядит .../dom-iz-brusa-d1-105/
Итак задачи:
1) Внести изменения на сайт в связи с загрузкой новой базы :
а) В подробно описании проекта не отображать блок «Дополнительные услуги», если он пустой (не заполнен).
б) Не отображать блок для 2ой цены в полном и кратком описании проекта, если он пустой (не заполнен).
в) В подробно описании проекта сделать, чтобы ссылка «Вернутся к выбору проекта» не была прописана жёстко, как сейчас, а менялась в зависимости от того, к какому разделу относиться просматриваемый проект (страница).
г) Добавить возможность установки и отображения дополнительных 3х фото и второй схемы. При клике на дополнительные фото или вторую схемы они должны открываться в формате fancybox, так же как сейчас открываются большое фото и схема. Смотрите прилагаемый макет. Если одно или более доп. фото или второй схемы нет, то их блоки не отображаться, чтобы не было на странице «белых пятен».
2) Нужно залить базу с объектами в раздел .../doma-iz-brysa/,
то есть примерно так же как сейчас наполнен раздел ...doma-iz-pestovo/
Пример базы прилагаю. В файле указаны названия полей куда нужно загружать данные. Так же прилагаю скрин админки прилагаю, там можно увидеть какие сейчас есть поля.
Всего в базе ~80 объектов. Всю Базу вышлю исполнителю.
Порядок загрузки должен быть таким, чтобы при отображении проекты шли по порядку: D-1, D-2 и т.д.
ПРОШУ отдельно оценить сроки бюджет по 1му и 2му заданию, укажите этапы оплаты.
Первый пункт желательно сделать уже завтра.
ГОТОВ всё подробно обсудить перепиской, но лучше созвонившись по Skype!
ОПЛАТА: WebMoney или ЯндексДенги или QIWI на Ваш выбор.
В ближайшем будущем ожидаются ещё работы по WordPress.
ЖДУ предложения в проект или личку.
Заявки фрилансеров
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