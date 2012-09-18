Вывести сопутствующий товар

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Нужно реализовать возможность выбора сопутствующего товара. Товаров в магазине будет немного, поэтому в админке при редактировании товара сделать выпадающий список со всеми товарами из базы с возможностью множественного выбора.

Сопутствующий товар вывести при подробном просмотре товара. НАЗВАНИЕ, ЦЕНА, ФОТО.

Магазин на Joomla. Компонент разработан отдельный, не виртмарт и прочее.

Joomla
13 лет назад
work_web
46 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров