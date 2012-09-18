Привет всем обитателям веб-ланса. Необходимо спрограммить сайт каталог на нашем самописном движке. Дизайн с версткой имеется. Краткое ТЗ в приложении. Предлогайте сроки и цену. Спасибо ...
Победить ошибку с запоминанием состояния (ajax)
Сайт - http://pussytoys.ru/group/vibratoryi/
Суть ошибки:
1. в фильтрах выбираем - "от 2000 до 5000" ( не важно что угодно можно выбрать в фильтрах), на аяхе отрабатывается список товаров
2. жмем на карточку товара - "Белый вибратор Хай-Tек Lucid Dream" - например
3. жмем клавишу "Назад" в броузере. и видим, что фильтра нет. ( если нажать f5 то все ок будет)
Проблема в том, что он запомнил состояние и при открытии карточки и нажатии назад, он помнит самое первое состояние, т.е. из кеша наверное.
т.е. нужно как то вариант, чтоб он понял что с момента открытия и нажатия на фильтры страница изменилась, и при нажатии назад он не использовал кеш, а подгрузил или уже измененную страницу, либо заново его скачал
Спасибо.
п.с.
Броузер любой.
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