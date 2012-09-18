Победить ошибку с запоминанием состояния (ajax)

Сайт - http://pussytoys.ru/group/vibratoryi/

Суть ошибки:

1. в фильтрах выбираем - "от 2000 до 5000" ( не важно что угодно можно выбрать в фильтрах), на аяхе отрабатывается список товаров

2. жмем на карточку товара - "Белый вибратор Хай-Tек Lucid Dream" - например

3. жмем клавишу "Назад" в броузере. и видим, что фильтра нет. ( если нажать f5 то все ок будет)

Проблема в том, что он запомнил состояние и при открытии карточки и нажатии назад, он помнит самое первое состояние, т.е. из кеша наверное.

т.е. нужно как то вариант, чтоб он понял что с момента открытия и нажатия на фильтры страница изменилась, и при нажатии назад он не использовал кеш, а подгрузил или уже измененную страницу, либо заново его скачал

Спасибо.

п.с.

Броузер любой.