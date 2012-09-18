Вывод 4-х ссылок на каждой странице с товаром.

Есть сайт по продаже дверей на самописном php. На нем есть страницы с разделами и, как в любом магазине, тип страниц с конкретным товаром, дверью.

1. Необходимо сделать так, чтобы на каждой странице с товаром под описанием товара появились 4 ссылки. На всем сайте.

2. В админке есть меню редактирования разделов.

Нужно сделать так, чтобы можно было указать (в специальном окне), куда эти ссылки будут вести для конкретного раздела. Например, у всех дверей на сайте ссылка ведет на раздел "контакты", а для раздела "Деревянные двери" указать, чтобы ссылки вели на страницу "скидки".

Здесь не обязательно вставлять html редактор, достаточно простого поля для ввода html кода.

3. Одна из 4-х ссылок - кнопка назад, которая возвращает пользователя на предыдущую страницу сайта (ту, с которой он пришел на данную страницу).

4. Специалист должен провести тестирование работоспособности нововведения своими силами и убедиться, что оно корректно работает - перед сдачей работы.

Работа принимается до 2 раз.

Проект оценивается в 1200 руб.

Примечание.

1. На сайте установлена программа htracer, которая:

•Выводит контекстные внутренние ссылки из текста страницы

•Выводит облако ссылок в тексте страницы

Важно, чтобы программа по-прежнему могла выводить ссылки на страницах.