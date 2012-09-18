После переноса сайта на другой сервер перестали сохраняться изменения в административной панеле управления (главная панель).
Вывод 4-х ссылок на каждой странице с товаром.
Есть сайт по продаже дверей на самописном php. На нем есть страницы с разделами и, как в любом магазине, тип страниц с конкретным товаром, дверью.
1. Необходимо сделать так, чтобы на каждой странице с товаром под описанием товара появились 4 ссылки. На всем сайте.
2. В админке есть меню редактирования разделов.
Нужно сделать так, чтобы можно было указать (в специальном окне), куда эти ссылки будут вести для конкретного раздела. Например, у всех дверей на сайте ссылка ведет на раздел "контакты", а для раздела "Деревянные двери" указать, чтобы ссылки вели на страницу "скидки".
Здесь не обязательно вставлять html редактор, достаточно простого поля для ввода html кода.
3. Одна из 4-х ссылок - кнопка назад, которая возвращает пользователя на предыдущую страницу сайта (ту, с которой он пришел на данную страницу).
4. Специалист должен провести тестирование работоспособности нововведения своими силами и убедиться, что оно корректно работает - перед сдачей работы.
Работа принимается до 2 раз.
Проект оценивается в 1200 руб.
Примечание.
1. На сайте установлена программа htracer, которая:
•Выводит контекстные внутренние ссылки из текста страницы
•Выводит облако ссылок в тексте страницы
Важно, чтобы программа по-прежнему могла выводить ссылки на страницах.
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