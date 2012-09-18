тз в файле Интересует -цена -срок
Доработка сайта
Есть сайт-визитка (созданный на шаблоне Joomla ) + домен + хостинг. Тематика сайта – обработка фотографий клиентов, создание макетов рекламы и т.п. на заказ. Работа с графикой. Т.е. клиент после регистрации загружает свое фото на сайт, пишет в комментарии, что он хочет от этого фото. После подтверждения, он оплачивает заказ. Мы обрабатываем фото и высылаем ему результат.
ТЗ:
1. Настроить главную страницу. Сделать меню сайта. На главной стоит модуль слайд-шоу. Его надо переименовать с английского на русский и сделать ссылки на страницу с прайс-услугами.
2. Создать страницу прайс-лист услуг, где будет детальная расшифровка всех видов услуг сайта с картинками, как наглядным пособием Текст для страницы уже есть.
3. Установить модуль, чтобы клиент мог загружать на сайт свое фото.
4. Установить модуль для оплаты услуг сайта или предложить свой вариант решения задачи с оплатой. Оплата должна производиться клиентом так, чтобы мне поступало уведомление, т.е. чтобы я знал, что заказ оплачен.
В целом задача простая. Нужен специалист, который грамотно доведет шаблон до рабочего состояния.
Оплата работы – 5000 руб.
Я уже публиковал этот проект ранее. Нарвался на фрилансера-мошенника, который взяв с меня авансом 2000 р. испарился. Жалко не денег, а 1,5 недели упущенного времени. Поэтому пишите ваши предложения мне на [email protected] с конкретными предложениями по всем пунктам (особенно п.3). Заранее всем спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно поправить работу javascript в IE8, проблемы скорее всего с событием .click Скрипты элементарные, просто нет времени искать решение, т.к. горят сроки. Цена ваша, оплата Яндекс деньгами после проверки на работоспособность. Нужен ...Завершен13 лет назад
Есть сайт на DLE 9.5 (модификация W2W.Социальная сеть). 1. Необходимо сделать вывод уменьшенных превью-картинок (тумб) к статьям. Изображение должно дергаться из полного описания, уменьшаться и сохранятся в папке. Уменьшенные копии должны быть одного размера. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Привет всем, необходимо сделать простейший парсер вышеназванного сайта. подробнее в тзЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Требуется: 1) Настроить Sphinx, добавив новый языковый словарь (в стандартной версии Сфинкс не поддерживает этот язык). Файл словаря уже готов (имеется ввиду написание различных словоформ). 2) Sphinx ...Закрыт13 лет назад
Сайт на обычном Drupal 7, сделано немного. Прикрепил ТЗ. Интересует цена и сроки.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать каталог. "Дерево" каталога есть, фирменные цвета, шрифты есть. Просто чтобы это "дерево" каталога воплотить в жизнь, т.е. чтобы открывался на компьютере! Ребята, помогите! Сроки горят!!! Подробности могу объяснить по телефону, скайпу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ru/tracking/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC206441987US) Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется провести работы у меня на сайте: 1. Необходимо реализовать ЧПУ для страниц с товарами. Сейчас типичный URL с товарами выглядит так: http://www.cornery.ru/catalog/items.php?id=3350 2. В html-коде страниц ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад