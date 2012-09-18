Доработка сайта

Есть сайт-визитка (созданный на шаблоне Joomla ) + домен + хостинг. Тематика сайта – обработка фотографий клиентов, создание макетов рекламы и т.п. на заказ. Работа с графикой. Т.е. клиент после регистрации загружает свое фото на сайт, пишет в комментарии, что он хочет от этого фото. После подтверждения, он оплачивает заказ. Мы обрабатываем фото и высылаем ему результат.

ТЗ:

1. Настроить главную страницу. Сделать меню сайта. На главной стоит модуль слайд-шоу. Его надо переименовать с английского на русский и сделать ссылки на страницу с прайс-услугами.

2. Создать страницу прайс-лист услуг, где будет детальная расшифровка всех видов услуг сайта с картинками, как наглядным пособием Текст для страницы уже есть.

3. Установить модуль, чтобы клиент мог загружать на сайт свое фото.

4. Установить модуль для оплаты услуг сайта или предложить свой вариант решения задачи с оплатой. Оплата должна производиться клиентом так, чтобы мне поступало уведомление, т.е. чтобы я знал, что заказ оплачен.

В целом задача простая. Нужен специалист, который грамотно доведет шаблон до рабочего состояния.

Оплата работы – 5000 руб.

Я уже публиковал этот проект ранее. Нарвался на фрилансера-мошенника, который взяв с меня авансом 2000 р. испарился. Жалко не денег, а 1,5 недели упущенного времени. Поэтому пишите ваши предложения мне на [email protected] с конкретными предложениями по всем пунктам (особенно п.3). Заранее всем спасибо.