http://www.templatemonster.com/ru/oscommerce-templates-type/35794.html посадить шаблон на хост, русифицировать, сделать возможность оплаты через сайт.
Работы по сайту на cms BITRIX
Требуется провести работы у меня на сайте:
1. Необходимо реализовать ЧПУ для страниц с товарами. Сейчас типичный URL
с товарами выглядит так:
http://www.cornery.ru/catalog/items.php?id=3350
2. В html-коде страниц сайта присутствуют элементы css, вынести весь css-код в отдельный файл.
3. В мета-тегах заголовков h1 у категорий и карточек товаров присутствуют
атрибуты css, а также вложенные теги. К примеру:Футболки.
font>
Нужно вынести все атрибуты в отдельный css-файл (в соответствии
с предыдущим пунктом), а все вложенные в h1 теги вынести за его пределы. Тег h1
должен содержать в себе только текст:Футболки
для быстрой связи со мной только скайп - kostoff77
Подробное ТЗ в приложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для доработки достаточно сложное проекта на самописном фреймворке. Прошлый исполнитель сделал часть функционала, после чего исчез. Требуется реализовать все, для чего есть наверстонная оболочка, но в данный момент програмно не работает. Оставляйся контакты здесь. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Ищу грамотного специалиста по modx EVO для реализации проекта по поиску банков/банкоматов России. Есть ТЗ-описание того что требуется. Из особенностей: 1. использование GeoIP на сайте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен простой магазин на 20-30 товаров (2 категории) на основе шаблона. Цена договорная.Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
1/ Добавить в левое меню вывод категории -> товары (вместо категории -> подкатегории) пример: - Трусы -- Красные трусы -- Синие трусы - Майки вид: выпадающее меню ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Установка 15-20 различных систем оплат в интернет магазин Добрый день! Необходима установка различных систем оплат в интернет магазин! 1)Webmoney, в частности, необходимо подогнать ИМ под условия merchant, 2)ЯндексДеньги, тоже ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сделать парсинг с озона: 1. Скрипт ищет по списку фраз (названия, автор или ISBN) - фразы находятся в екселе или цсв (мне не важно) и сохраняет все найденные результаты в цсв, xml, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен такой же скрипт, как в посте http://www.weblancer.net/projects/360965.htmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать класс шаблонизатора, который бы подключался бы в любом нужном месте в PHP файле с указанием имени шаблона и выводил его с вставкой нужных переменных. В прикрепленном файле пример и подробное ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $2500
Необходимо разработать Веб-приложение, выполняющее функцию заполнения анкет банков. Для чего нужно. 1. Сокращение времени, затрачиваемого сотрудником на заполнение анкеты. 2. Избавление от этапа ручной проверки правильности заполнения анкеты. 3. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад