Работы по сайту на cms BITRIX

Требуется провести работы у меня на сайте:

1. Необходимо реализовать ЧПУ для страниц с товарами. Сейчас типичный URL

с товарами выглядит так:

http://www.cornery.ru/catalog/items.php?id=3350

2. В html-коде страниц сайта присутствуют элементы css, вынести весь css-код в отдельный файл.

3. В мета-тегах заголовков h1 у категорий и карточек товаров присутствуют

атрибуты css, а также вложенные теги. К примеру:

Футболки.

font>

Нужно вынести все атрибуты в отдельный css-файл (в соответствии

с предыдущим пунктом), а все вложенные в h1 теги вынести за его пределы. Тег h1

должен содержать в себе только текст:

Футболки

для быстрой связи со мной только скайп - kostoff77

Подробное ТЗ в приложении