Сделать парсинг с озона: 1. Скрипт ищет по списку фраз (названия, автор или ISBN) - фразы находятся в екселе или цсв (мне не важно) и сохраняет все найденные результаты в цсв, xml, ...
Установить 15 -20 систем оплаты в интернет-магазин
Установка 15-20 различных систем оплат в интернет магазин
Добрый день! Необходима установка различных систем оплат в интернет магазин!
1)Webmoney, в частности, необходимо подогнать ИМ под условия merchant,
2)ЯндексДеньги, тоже подготовить установить по всем условиям
3)РБК
4)Робокасса
5)Qiwi
6)И другие системы которые вы предложите! Их много... нужно все, которые используются на данный момент в интернет платежах.
Требования к исполнителю:
1) опыт
2) наличие портфолио
3)знание програмных тонкостей, api, умение настраивать и устанавливать модули оплаты!
Схему работы предлагаю организовать следующим образом:
1) Вы мне предлагаете список в каких платежных системах нужно зарегистрироваться; Желательно побольше от этого будет зависеть и оплата вам, как специалисту!!!
2)Я регистрируюсь;
3) Вы устанавливаете требуемый код на моем сайте и настраиваете модуль оплаты непосредственно на сайте;
Подгоняете под требования мой интернет магазин!
Если необходимо внести какие то данные в мой платежный аккаунт отправляете мне указания, "что куда вводить" (желательно отправлять скрины)
4) я все что нужно ввожу туда ... и проводим тест!
Оплата за работу:
Делаю предоплату 10%.... И дальнейшая оплата по завершению установки и настройки каждой платежной системы, после проведения теста!!!
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