Сделать сайт-визитку.

Отличный специалист и прекрасный профессионал. Несмотря на несогласованность в коммуникациях с моей стороны (каюсь, был грешен) - Руслан выполнил свою часть работы на 5 с плюсом, так что рекомендую всем, кому нужно срочно - и с высочайшим качеством. Спасибо, Руслан!