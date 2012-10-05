Сделать сайт-визитку.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок188 просмотров

Есть дизайн сайта-визитки (в формате PSD) и хостинг, нужно установить СМS Joomla и натянуть на нее макет. Уложиться нужно в 2 дня (не позже четверга).

Joomla
13 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$70
2 дня
Отличный специалист и прекрасный профессионал. Несмотря на несогласованность в коммуникациях с моей стороны (каюсь, был грешен) - Руслан выполнил свою часть работы на 5 с плюсом, так что рекомендую всем, кому нужно срочно - и с высочайшим качеством. Спасибо, Руслан!
Отличный заказчик, грамотное тз., оплатил работу + еще за правки, надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

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