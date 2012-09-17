Доработки сайта, фреймворк Kohana

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок101 просмотр

тем, кто знаком с этим фреймворком - Kohana- есть фронт работ примерно на 10 часов.

Несложные доработки в плане: добавить дополнительные параметры для записи в каталоге, настроить фильтр по этим параметрам, простые правки в интерфейсе.

welcome

13 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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