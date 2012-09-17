Добрый день. Мне нужна флэшка 1 в 1 как на сайте alvesco.com, но с русским текстом. Исходников нет. Интересует стоимость модификации флэшки и срок
Доработки сайта, фреймворк Kohana
тем, кто знаком с этим фреймворком - Kohana- есть фронт работ примерно на 10 часов.
Несложные доработки в плане: добавить дополнительные параметры для записи в каталоге, настроить фильтр по этим параметрам, простые правки в интерфейсе.
welcome
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