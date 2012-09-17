2 сайта на wordpress

1. Сайт с 0 на основе шаблона http://demo.studiomw.co.uk/ecclesia/

Необходимо будет поменять немного главную: в левой колонке вместо Latest news и Sermons делаем вывод по 3 последние записи из рубрик, в правой колонке убираем всё кроме поиска по сайту и выводим заголовки новостей.

2. Есть блог http://salesx2.ru/. Поменять шапку (картинку мы предоставляем); главную страницу полностью меняем, убираем все и вместо списка постов добавляем: поле с текстом, 3 превью поста из блога. Макет предоставим, вам надо будет сверстать и прикрутить.

В предложении обязательно указывать ориентировочную цену и сроки. Без этих данных предложение не рассматриваем.