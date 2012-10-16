Парсер товаров в формат OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Требуется спарсить товары с нескольких онлайн-магазинов в формат движка OpenCart.

Оплата договорная, сдельная, по факту. Пиши в ПМ ваш скайп.

Opencart
13 лет назад
tranclater
Генри 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Отличный исполнитель, рекомендую.
Отличный заказчик. Всё рассказано и показано. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад