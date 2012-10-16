Есть портал на систему управления Drupal 7.9. Хотим интегрировать интернет-магазин (Ubercart 7.x-3.0-rc3) этого портала с программой 1С 7,7. Для получения подробной информации оставьте Skype или Email.
Парсер товаров в формат OpenCart
Требуется спарсить товары с нескольких онлайн-магазинов в формат движка OpenCart.
Оплата договорная, сдельная, по факту. Пиши в ПМ ваш скайп.
Выбранный исполнитель
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