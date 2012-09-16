Парсер cs-контента. Приватно для Зимина Евгения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка93 просмотра

Написать парсер контента, который формируется сторонним яваскриптом после загрузки страницы

JavaScript
13 лет назад
Pphhooeenniixx
Иван 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$600
7 дней
Огромная благодарочка Евгению!!! Задача была нетривиальная и достаточно сложная. Показателем этого является даже тот факт, что исполнитель с более высоким рейтингом с этого сайта с ней не справился. Поэтому, обращаясь к Евгению, были уже некоторые сомнения - реально ли это вообще. Но для это спеца наверное все реально! :))) Быстро, качественно, и даже больше контента, чем было нужно и изначально обговаривалось! Абсолютно серьезный и грамотный специалист. Если не хотите потерять время - рекомендую обращаться именно к нему. Еще раз огромное спасибо!
Спасибо за интересный проект! Приятно было поработать!

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artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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