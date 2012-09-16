Парсинг данных с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки76 просмотров

Нужны услуги по созданию массива данных, скопированных с сайта.

Описание задания- в прикрепленном файле Описание.doc

Образец данных на выходе - в файле Образец.xls

Срок- как можно раньше.

Пожалуйста, Ваши цены.

Парсинг данных
13 лет назад
Igor1972
Игорь 
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sashkis
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Sashkis
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад