JS. Поправить функцию генерирования кода PGN.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка160 просмотров

в шахматном движке сайта необходимо поправить функцию получения шахматной нотации getPGN().

Баг возникает когда две фигуры могут походить на одну клетку.

Список игр с проблемным PGN предоставлю.

про PGN: http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Game_Notation

JavaScript
13 лет назад
sen77
48 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров