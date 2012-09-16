Нужен класс php, возвращающий любую страницу сайта cars.auto.ru, поддерживающий куки и referer. Распарсивать страницу не надо! Страницу желательно принимать через curl. Прием страниц должен быть успешен БЕЗ использования прокси, и ...
JS. Поправить функцию генерирования кода PGN.
в шахматном движке сайта необходимо поправить функцию получения шахматной нотации getPGN().
Баг возникает когда две фигуры могут походить на одну клетку.
Список игр с проблемным PGN предоставлю.
про PGN: http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Game_Notation
Заявки фрилансеров
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