Написание парсера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки145 просмотров

Есть сайт поставщика товаров http://megacon.su/partners/ , нужно написать парсер для OpenCart (ocStore сборка)

Прежний исполнитель не справился с задачей. Нужно выводить следующие поля: Артикул, Размеры, Наличие, Изображения, кроме цены и категорий

ocStoreOpencart
13 лет назад
CamareiArts
Сергей 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов

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