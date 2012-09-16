Таймер с ограничением

Есть сайт, на нем есть кнопка, по нажатию на которую открывается распечатка страницы после нее по идее должен появится таймер, а кнопка исчезает, таймер должен идти как минимум 12 часов, по истечению времени на таймере снова появляется кнопка и возможность распечатки. Но например если пользователь 1 нажмет на кнопку в 11:00 то это не означает что у пользователя 2, тоже должен появится таймер, но если пользователь 2 все таки нажмет на кнопку в 12:00 то у него на появившемся таймере не должно быть на час меньше чем нужно, то-есть таймеры у разных пользователей не должны быть связанными к тому же не должны зависеть от того находится ли пользователь онлайн. И есть еще одно но хотелось бы что бы не требовалась регистрация, то-есть - зашел, распечатал, ушел, и через 12 часов можешь снова распечатать.

Требуется написать только скрипт!!!, так как все остальное уже есть: все печатает, все открывает, проблема только в таймере и ограничении.