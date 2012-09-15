Настроить вывод записей в wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

На сайте необходимо настроить вывод записей

Задание в файле. Сделать нужно сейчас.

WordPress
13 лет назад
sfrolin
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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