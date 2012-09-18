Калькулятор калорий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок290 просмотров

Здравствуйте, нужен скрипт (Калькулятор калорий) сайт на юкоз.

Пример кину в личку.

13 лет назад
galina29
Галина 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо огромное, работа выполнена прекрасно в течении часа. Человек мастер своего дела. Рекомендую!!!
Приятно работать с таким заказчиком - четко описано задание. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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