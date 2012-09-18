Нужен опытный программист PHP/MySQL для доделки спортивного портала с элементами социальной сети. Ориентировочно портал доделан на 75%, доделана верстка 99% страниц. Оплата за полную доделку под ключ. В дальнейшем возможна постоянная тех. поддержка портала (даже ...
Калькулятор калорий
Здравствуйте, нужен скрипт (Калькулятор калорий) сайт на юкоз.
Пример кину в личку.
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