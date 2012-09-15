Задание такое... нужен скрипт, чтобы делал скрины сайтов и сохранял их в папку. Скрипт работает на сервере. Просто загоняем список сайтов- запускаем скрипт и он делает скрины главных страниц сайта. И сжимает до определенного размера ( нужно 250 на 250) и сохраняет в папку на сервере.