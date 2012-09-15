Нужен скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок236 просмотров

Задание такое... нужен скрипт, чтобы делал скрины сайтов и сохранял их в папку. Скрипт работает на сервере. Просто загоняем список сайтов- запускаем скрипт и он делает скрины главных страниц сайта. И сжимает до определенного размера ( нужно 250 на 250) и сохраняет в папку на сервере.

13 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
22 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров