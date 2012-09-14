Нужен парсинг сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно "налету" по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения ...
Портал недвижимости на Битрикс или другой CMS
Есть ТЗ и дизайн уникальных страниц, надо всё сделать качественно и в срок, сейчас есть битрикс -бизнес, если что-то под такой проект есть лучше можно аргументированно предложить, предлагайте цены,сейчас вывесил краткое ТЗ для определения масштабов работ и стоимости
Заявки фрилансеров
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