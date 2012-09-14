Нужен программист на удаленку попроектно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок174 просмотра

Нужен программист на удаленку со знаниями php, ajax, java для улучшения сайтов для SEO (я ставлю задачи, вы выполняете). Работа ведется по существующим проектам (доработка и переработка программного функционала). Укажите стоимость вашей работы и как она оценивается, чтобы было на что ориентироваться. Желательно так же указать опыт работы и показать проекты, реализованные вами. Работа попроектная, т.е. берете столько проектов на доработку, сколько можете потянуть. Очень важно все делать в срок. надеюсь на компетентных спецов.

P.S. Средний заработок с проекта при учете 15$ в час 200-500$. Прямо сейчас могу подкинуть как минимум 2 проекта. Заявки скрыты.

AJAXJavaPHP
13 лет назад
bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

skinenkov
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

skinenkov
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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