нужно сделать следующее: 1. создать форму букинга определенной услуги на опредленный день (в google forms) или используя любой плагин для wordpress так чтобы были поля и эти поля можно было бы кастомизировать по ...
Нужен программист на удаленку попроектно
Нужен программист на удаленку со знаниями php, ajax, java для улучшения сайтов для SEO (я ставлю задачи, вы выполняете). Работа ведется по существующим проектам (доработка и переработка программного функционала). Укажите стоимость вашей работы и как она оценивается, чтобы было на что ориентироваться. Желательно так же указать опыт работы и показать проекты, реализованные вами. Работа попроектная, т.е. берете столько проектов на доработку, сколько можете потянуть. Очень важно все делать в срок. надеюсь на компетентных спецов.
P.S. Средний заработок с проекта при учете 15$ в час 200-500$. Прямо сейчас могу подкинуть как минимум 2 проекта. Заявки скрыты.
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