Сделать возможность оплаты на Битрикс

Нужно сделать возможность покупки зарегистрированным пользователям книг, статей и подписки. Сделать возможность делать подписки на определенный срок и возможность пользования тестовым периодом.

Разобраться с системами оплаты в магазине и подключить недостающие.

Пишите ваши цены и примерные сроки. Жду в личке профессионалов по битриксу, которые реально смогут справится с этим заданием.

Бюджет обсуждаем!