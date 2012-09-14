Сделать возможность оплаты на Битрикс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно сделать возможность покупки зарегистрированным пользователям книг, статей и подписки. Сделать возможность делать подписки на определенный срок и возможность пользования тестовым периодом.

Разобраться с системами оплаты в магазине и подключить недостающие.

Пишите ваши цены и примерные сроки. Жду в личке профессионалов по битриксу, которые реально смогут справится с этим заданием.

Бюджет обсуждаем!

13 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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