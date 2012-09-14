Web-студии для постоянного сотрудничества требуется Drupal-разработчик с опытом работы. Основные требование: - Проживание в Харькове - опыт работы (примеры работ) - навыки верстки (можно основы) ...
Сделать возможность оплаты на Битрикс
Нужно сделать возможность покупки зарегистрированным пользователям книг, статей и подписки. Сделать возможность делать подписки на определенный срок и возможность пользования тестовым периодом.
Разобраться с системами оплаты в магазине и подключить недостающие.
Пишите ваши цены и примерные сроки. Жду в личке профессионалов по битриксу, которые реально смогут справится с этим заданием.
Бюджет обсуждаем!
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