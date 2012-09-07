Создание бонусной программы для интернет-магазина

Есть интернет-магазин, необходимо создать для него бонусную программу. Движок ShopScript WebAsyst. Суть ее такова,

При покупке от 500 рублей – 3 % от суммы покупки на бонусный счет

При покупке от 1000 рублей – 5%

От 1500 рублей – 7%

От 2000 – 10%.

С возможностью редактировать данные параметры из админки.

Бонусными баллами (1 балл=1 рубль) в последующем можно оплачивать до 50% покупки. Бонусными баллами можно было бы воспользоваться лишь при переводе в статусе заказа на "оплачен".

Все настройки бонусной программы чтобы были в админке в отельной вкладке настроек. Можно было бы настраивать от каких цен какой процент бонусов. Так же должна быть настройка какого процента заказа можно оплатить бонусами.

Примерно так, вышлю потом все подробно в картинках, нужны цены и сроки, опыт подобной работы приветствуется.