Модификация модуля Block.Pro.2 для DLE

Есть модуль Block.Pro.2 - Расширенный вывод блоков с новостями для DLE от ПафНутого. Функциональность модуля на довольно высоком уровне, за что автору большой респект, но есть один неприятный момент, который хотелось бы исправить.

В модуле есть свои теги для вывода новостей, при помощи которых можно настроить вывод под дизайн своего сайта, в том числе можно настраивать и вывод картинки. Вывод картинки осуществляется при помощи тега {image-X}, где X - это номер картинки в новости, например {image-1} выведет URL первой картинки в краткой новости...

Можно также вывести картинку и из дополнительного поля, указав непосредственно в строке подключения модуля название дополнительного поля с картинкой. Тогда можно вывести картинку с дополнительного поля при помощи все того же тега {image-X}, но в этом случае необходимо, чтобы в дополнительном поле лежала прямая ссылка на изображение.

А что делать, если в дополнительном поле картинки сохраняются таким образом:

[thumb="left"]http://site.net/up/p/ti.jpg[/thumb]

или таким

[center][thumb]http://site.net/up/p/ti.jpg[/thumb][/center]

Задание для программиста заключается в следующим, сделать, чтобы при получении картинки из дополнительного поля, вырезалась только сама картинка, минуя все другие теги, которые будут в поле. Иными словами, чтобы при указании в строке подключения модуля дополнительного поля с картинкой, тег {image-X} работал также, как он работает, когда берет картинку из краткой новости (т.е. берет картинку, независимо от того, где она размещена в краткой новости, и как).

Надеюсь задание понятно. Сам ПафНутый намекнул, что времени делать такую модификацию не имеет, по этому ищу другого программиста, хорошо знающего этот модуль, который согласится сделать такую модификацию.

Скачать модуль можно здесь. https://github.com/pafnuty/Block.Pro.2/zipball/master

Документация модуля здесь. http://blockpro.ru/documentation.html