Сделать онлайн тест с проверкой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок221 просмотр

Необходимо в имеющуюся форму обратной связи - подобия теста, внедрить логику проверки теста с последующей выдачей результата.

Подробности в аську 484 664 092

13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexcollin
Алекс 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$33
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alexcollin
Алекс 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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