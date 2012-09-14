Ремонт скрипта geo IP перенаправления

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки152 просмотра

Есть PHP скрипт (был работоспособным несколько лет назад) перенаправляющий посетителей страницы на заданный URL в зависимости от пренадлежности IP посетителя зонам стран, если таковые были установлены в конфиге. В настоящее время скрипт не выполняет свою функцию, видимо умерла или поменяла местонахожднеие база IP адресов, с которой он связывался. Необходимо возобновить его работоспособность. Оплата ПРИВАТ или ПУМБ, либо пополнение мобильного украинских операторов.

PHP
13 лет назад
mao
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

logik
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день
Оказал помощь оперативно и эффективно. Благодарен !
Был рад работать с Максимом. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

logik
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов(-2)
13 лет назад

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