Ремонт скрипта geo IP перенаправления

Есть PHP скрипт (был работоспособным несколько лет назад) перенаправляющий посетителей страницы на заданный URL в зависимости от пренадлежности IP посетителя зонам стран, если таковые были установлены в конфиге. В настоящее время скрипт не выполняет свою функцию, видимо умерла или поменяла местонахожднеие база IP адресов, с которой он связывался. Необходимо возобновить его работоспособность. Оплата ПРИВАТ или ПУМБ, либо пополнение мобильного украинских операторов.