Поправить пару модулей DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки136 просмотров

Добрый день.

Необходим разработчик модулей для DLE.

Необходимо поправить пару модулей, кое-что дописать.

Пишите опыт работы и свои предложения.

DLE
13 лет назад
eis3
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. Мастер своего дела!

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад