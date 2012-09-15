Необходимо сделать кнопку - Добавить в закладки. Пример здесь http://floomby.ru/s1/Wt4mk И поставить ее на 3 сайта. От Вас цена и примерные сроки. СП)))
Создание формы онлайн-заказа на сайте
Для сайта Verno.by требуется переработать форму онлайн-заказа (на PHP), сделав ее простой и понятной, а также поменять тип регистрации. Сейчас заказы хранятся в админке, хотелось бы это так и оставить. Подразумевается, что клиент будет оставлять свой e-mail, на который будет приходить письмо следующего содержания "На основе вашего адреса почты мы создали для вас логин-пароль. Вы можете войти и просмотреть все свои заказы на сайте". Есть пример желаемой формы, прописаны все нужные поля и пр.
Сайт на Flyout CMS, админка очень простая. Сейчас там все реализовано так же, только другой порядок регистрации.
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