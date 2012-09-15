Создание формы онлайн-заказа на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка173 просмотра

Для сайта Verno.by требуется переработать форму онлайн-заказа (на PHP), сделав ее простой и понятной, а также поменять тип регистрации. Сейчас заказы хранятся в админке, хотелось бы это так и оставить. Подразумевается, что клиент будет оставлять свой e-mail, на который будет приходить письмо следующего содержания "На основе вашего адреса почты мы создали для вас логин-пароль. Вы можете войти и просмотреть все свои заказы на сайте". Есть пример желаемой формы, прописаны все нужные поля и пр.

Сайт на Flyout CMS, админка очень простая. Сейчас там все реализовано так же, только другой порядок регистрации.

PHP
13 лет назад
ziex
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад